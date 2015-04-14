Опубликовано CompKaz.Ru в Втр, 14/04/2015 - 12:33

Уважаемые дамы и господа,

компания Fujitsu приглашает вас принять участие в конференции:

«Бизнес-ориентированный центр обработки данных»,

которая состоится в Казани, 29 апреля 2015 г. (среда) с 9:30 до 14:00.

Начало регистрации в 9:00.

Конференция будет посвящена передовым технологиям и роли ЦОДа в развитии бизнеса, механизмам увеличения эффективности обработки, хранения и использования бизнес-данных и построению современного рабочего места.

Эксперты компании Fujitsu расскажут о преимуществах использования серверных решений Fujitsu, а также о способах безопасного хранения и обработки данных и применению виртуализированных сред в деятельности современных динамичных компаний.

На конференции вам будет представлена обновленная линейка серверов Fujitsu PRIMERGY.

Особое внимание будет уделено новому поколению дисковых систем Fujitsu ETERNUS DX S3, которое имеет ряд мощнейших технологических преимуществ.

В рамках мероприятия вы узнаете об успешных практиках создания центров обработки данных с использованием оборудования и решений FUJITSU на конкретных примерах внедрений проектов в регионе.

На выставке мероприятия вы сможете лично протестировать ноутбуки и планшеты последних моделей на базе Новой Windows. Широкие возможности мобильных устройств Fujitsu обеспечивают исключительную функциональность и удобство работы, а инновационные энергосберегающие технологии снижают негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, все модели Fujitsu обеспечивают самый высокий уровень надежности благодаря уникальному сочетанию немецкой точности разработки и японского качества на основе 30-летнего опыта.

Кого мы приглашаем:

• ИТ-директоров

• Руководителей ИТ-департаментов

• Менеджеров ИТ-проектов

• Ответственных за закупки ИТ-оборудования

>>Программа конференции и регистрация http://www.fujitsu.com/ru/about/resources/events/bcdc-kazan/