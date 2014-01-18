1 марта 2014 года - Всероссийский турнир по мини-футболу «IT&TelecomCup 2014»

Опубликовано CompKaz.Ru в Суб, 18/01/2014 - 14:10

1 марта 2014 года состоится самое ожидаемое событие этого года, первый в истории Всероссийский турнир по мини-футболу «IT&TelecomCup 2014», участниками которого выступят компании из сферы интернет, IT и телекоммуникационного бизнеса. Его организатором выступает компания Pinkov Sports Projects – лидер в организации отраслевых любительских футбольных турниров в России. «IT&Telecom» не имеет аналогов, по крайней мере, в интернете нет никакой информации о том, проводились ли в Казани подобные отраслевые футбольные турниры прежде.

Сотрудники компаний смогут проявить себя на спортивном поприще, провести отличный день в компании своих коллег и семьи, а также встретиться со своими партнерами и конкурентами в неформальной обстановке. Проект направлен на привлечение работников к активному образу жизни, укрепление дружественных связей внутри коллектива и между предприятиями в целом.

В числе приглашенных компаний: МТС, Вымпелком, БАРС Груп, Таттелеком, ТатМедиа, Ростелеком, Мегафон, ТАТИНКОМ, Optimism.ru, Сетевая компания, Юлмарт, ТатКабель, Mail.ru и другие.

В ближайшие десять лет внимание всего спортивного сообщества будет привлечено к России, стране-организатору крупнейших соревнований десятилетия, Олимпийских Игр и, конечно, Чемпионата Мира по футболу. Поэтому наша компания ведет активную деятельность по внедрению спорта и физической культуры в массы.

«IT&Telecom Cup2014» пройдет в манеже «Центральный стадион» ( г. Казань) 1 марта 2014, в соревновании примут участие максимум 24 команды. Регистрация открыта.

