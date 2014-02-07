Опубликовано CompKaz.Ru в Птн, 07/02/2014 - 00:49

Defender представляет автомобильный FM-трансмиттер Defender RT-pro. Простой и недорогой гаджет поможет использовать в дороге всю музыкальную коллекцию на удобном современном носителе, не модернизируя бортовую аудиосистему автомобиля.

Обширная коллекция аудиозаписей в автомобиле — отличное средство развлечь себя в дороге, выбрав музыку актуального жанра. И не только развлечь. Многие водители в дальних перегонах при помощи музыки борются с усталостью и сном, подбирают подходящую скорость движения, помогают себе настроиться на нужную «волну». Кроме того, музыкальная подборкана единственной флешке, составленная по принципу «все, что нравится», гораздо удобнее и неприхотливее стопки недолговечныхCD-дисков.

Но подключить миниатюрный носитель к бортовой аудиосистеме бывает подчас весьма трудно. Ее доработка может стать дорогим удовольствием, более того, существует риск потери гарантии на весь автомобиль. В этих условиях гораздо проще воспользоваться простым и весьма недорогим устройством, которое позволяет прослушивать музыку, записанную на карту памяти или флэшку — FM-трансмиттером.

Defender RT-pro — миниатюрный гаджет, который позволит иметь доступ к обширной музыкальной коллекции, не занимаясь сложной доработкой штатной магнитолы. Подключаемый к гнезду прикуривателя, трансмиттер будет транслировать через радиоэфир любимую музыку, записанную на USB-флэшку или карту памяти SD/MMC. Все, что остается водителю —

подобрать наименее загруженную волну в «классическом» FM-диапазоне (87,6 - 107,9 МГц) и настроить на нее сам трансмиттер и бортовой радиоприемник. Коллекциямузыки, которую можно захватить с собой в дорогу, может ограничиватьсяисключительнообъёмомносителя.

Новинка имеет удобную форму. Благодаря гибкой штанге рабочую часть гаджета можно разместить в удобном месте, под рукой,питание устройства осуществляется непосредственно от гнезда прикуривателя, а номер записанного трека и настройка диапазона, в котором транслируется запись, отображаются на LCD-дисплее устройства. Кроме того, при помощи трансмиттера можно подобрать оптимальным режим воспроизведения:DefenderRT-pro имеет встроенный эквалайзер с семью предустановленными режимами. Устройство «читает» аудиозаписи в самых популярных форматах, MP3 и WMA.

Можно не беспокоиться и о том, что единственное гнездо прикуривателя занято: USB-порт, встроенныйв блок питания трансмиттера, позволит использовать его и для других устройств.