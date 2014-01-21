Игровая гарнитура Mad Catz F.R.E.Q.4D

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|Сервисное обслуживание компьютеров
|Настройка и администрирование серверов, сети, компьютеров, оргтехники и пр
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21 января 2014 года, MadCatz начала продажи в России профессиональной игровой гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q.4D.
Mad Catz F.R.E.Q.4D - гарнитура для профессиональных геймеров. Ее отличает необычайная реалистичность звучания, которая достигается благодаря высокому качеству комплектующих, идеальному балансу компонентов и использованию самых современных технологий.Строгий и,одновременно,агрессивный дизайн подчеркивает индивидуальность устройства, выделяя его в ряду профессиональных гарнитур.
Ориентировочная розничная цена гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q.4D составляет 5 690 рублей.
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