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Игровая гарнитура Mad Catz F.R.E.Q.4D

Опубликовано CompKaz.Ru в Втр, 21/01/2014 - 15:45

21 января 2014 года, MadCatz начала продажи в России профессиональной игровой гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q.4D.

Mad Catz F.R.E.Q.4D - гарнитура для профессиональных геймеров. Ее отличает необычайная реалистичность звучания, которая достигается благодаря высокому качеству комплектующих, идеальному балансу компонентов и использованию самых современных технологий.Строгий и,одновременно,агрессивный дизайн подчеркивает индивидуальность устройства, выделяя его в ряду профессиональных гарнитур.

Ориентировочная розничная цена гарнитуры Mad Catz F.R.E.Q.4D составляет 5 690 рублей.

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