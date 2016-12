My Cloud™ и My Cloud™ EX4

Опубликовано CompKaz.Ru в Вск, 26/01/2014 - 00:09

Однодисковый накопитель My Cloud™ является идеальным выбором для тех, кому требуется простое домашнее решение для хранения всех данных. Благодаря специально разработанному веб-интерфейсу, начать работу с My Cloud™ можно за считанные минуты. Ethernet-подключение обеспечивает ту самую скорость доступа к своим файлам, которую не даст ни один облачный сервис. Кроме того, доступ к My Cloud™ может быть осуществлен откуда угодно и с любого устройства: все ваши файлы могут быть просмотрены вами в дороге, из офиса, из любой точки мира.

My Cloud™ EX4 – это высокопроизводительное устройство с четырьмя отсеками для накопителей. Старший брат, обладая всеми преимуществами, описанными выше, выводит возможности домашнего облака на новый уровень: диски можно включать в массивы RAID 0, 1, 5 или 10, а также объединять или использовать по отдельности (JBOD). My Cloud™ EX4 оснащён известными своей надежностью жесткими дисками серии WD Red™, специально спроектированными для использования в сетевых хранилищах, предназначенных для применения в домашних и малых офисах. Технология NASware™ 2.0 позволяет значительно повысить стабильность работы этих накопителей и защитить пользовательские данные в случае внезапного отключения питания. Кроме того, в жестких дисках WD Red применяется современная технология балансировки 3D Active Balance Plus, которая существенно улучшает их общую производительность и надежность.

My Cloud™ EX4 поставляются в нескольких вариантах: 8, 12 и 16 ТБ. Можно приобрести систему и без накопителей, тогда единственной заботой пользователя станет выбор жестких дисков под свои запросы. Технология Easy-Slide-Drive позволяет за считанные секунды, без отвертки и других инструментов или приспособлений, заменять и монтировать накопители. Кроме того, в любой момент пользователи смогут увеличить емкость системы, подключив к ней диск с интерфейсом USB 3.0.

Стоимость My Cloud™ от 12 500 рублей за My Cloud™ EX4 без встроенных накопителей, 38 тысяч рублей за модель емкостью 16 ТБ. Цена My Cloud™ 5 тысяч рублей за 2 ТБ и 6 300 рублей за вариант в 3 ТБ.