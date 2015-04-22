Открыта регистрация на Региональную конференцию ENOG 9 / RIPE NCC

Опубликовано CompKaz.Ru в Срд, 22/04/2015 - 21:08

Началась открытая регистрация участников на региональную конференцию ENOG 9/RIPE NCC, которая состоится 9-10 июня 2015 года в Казани в «Гранд Отель Казань».

Организаторы мероприятия - RIPE NCC и MSK-IX при поддержке NetNod, Технического центра Интернет и Internet Society.

К участию приглашаются представители операторов связи, сервис-провайдеров, интернет-компаний и производителей программного обеспечения из России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Евразийский форум интернет-операторов ENOG (Eurasia Network Operators’ Group, ENOG) является общепризнанной в России, Европе и странах СНГ площадкой коммуникации и выработки единых подходов в среде технических интернет-профессионалов, обеспечивающих стабильность интернет-инфраструктуры, развитие связности глобального интернета и доступность интернет-услуг для населения.

Цель конференции — обеспечить участникам возможность обменяться опытом и обсудить наиболее важные вопросы, имеющие значение как для регионального, так и для международного интернет-сообщества.

Во время конференции ENOG 9 в Казани будут рассмотрены вопросы организации и эффективности пиринга, безопасности функционирования сетей, ключевые технологии и тенденции развития интернета, а также вопросы регулирования и управления интернетом.

Участие в конференции ENOG 9 /RIPE NCC бесплатное, необходима предварительная регистрация. Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.