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В рамках договоренностей, достигнутых в июне 2013 года в ходе петербургского международного экономического форума между председателем совета директоров, главным исполнительным директором Cisco Джоном Чемберсом и президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, стартовал проект "Школа XXI века". Данная инициатива призвана способствовать модернизации ИТ-образования в школах республики путем создания на их базе академий Cisco. Проект реализуется при поддержке Министерства информатизации и связи республики Татарстан и Технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк".
Ожидается, что к концу 2016 года в рамках проекта "Школа XXI века" в республике Татарстан откроется не менее 300 академий Cisco. Обучение будет проходить по курсу "Основы ИТ: аппаратное и программное обеспечение ПК" (IT Essentials). Учебный курс IT Essentials дает слушателям возможность познакомиться с архитектурой современных персональных компьютеров и сетей, получить теоретические и практические навыки их настройки и обслуживания.
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