Опубликовано CompKaz.Ru в Суб, 08/02/2014 - 21:41

На выставке «Интегрированные системы Европы» (ISE) 2014 года прошедшей в Амстердаме (Нидерланды) с 4 по 6 февраля, компания LG Electronics (LG) представила новую линейку B2B дисплеев.

ULTRA HD видео-панели широкой диагонали

Идеально подходящие для мест розничных продаж, огромные 105-дюймовые ULTRA HD коммерческие дисплеи обеспечивают великолепную и реалистичную передачу изображения. Разрешение новейшей модели от LG в четыре раза больше разрешения Full HD, что обеспечивает невероятно четкое изображение даже мельчайших деталей. Экран с соотношением сторон 21:9 станет лучшим выбором для демонстрации любого контента, предоставляя клиентам широкую свободу выбора возможностей для рассказа о своем бренде. 105-дюймовая ULTRA HD видео-панель от LG подразумевает несколько вариантов установки в зависимости от пожеланий клиента: портретный режим (вертикальное положение) или пейзажный режим (горизонтальное положение).

98-дюймовая ULTRA HD панель от LG предлагает преимущества ULTRA HD (3840 x 2160) разрешения при соотношении сторон 16:9. Оборудованные встроенными декодерами 105- и 98-дюймовые модели могут расшифровывать H.264 и HEVC H.265 сигналы при 30 или 60 кадрах в секунду, что позволит клиентам демонстрировать своей аудитории информацию высочайшего визуального качества.

84-дюймовая ULTRA HD мульти-тач модель от LG, отличающаяся очень чутко реагирующим экраном с возможностью управления десятью пальцами, станет отличным интерактивным решением для бизнеса. Идеальный вариант как для показа карт или схем маршрутов, так и в качестве образовательной платформы в школах и музеях или инструмента продаж в розничных магазинах, 84-дюймовый дисплей защищен пленкой против пятен, уменьшающей видимость отпечатков пальцев и загрязнений, чтобы сохранять кристальную чистоту изображений.

Видео-стена (Video Wall)

Видео-стена от LG, привлекающая внимание каждого посетителя, может похвастаться шириной грани всего в 3,5мм. Гигантский экран зачарует даже самую большую аудиторию вне зависимости от того, будут ли на нем демонстрироваться повтор спортивной игры или «живой» концерт. Собственное программное обеспечение LG SuperSign с функциями автокалибровки и редактирования, которые могут быть применены к различным конфигурациям экрана, обеспечивает безупречное отображение контента на впечатляющей мульти-экранной системе.

LG Board

Рассчитанная на использование в сфере моды и розничной торговли, 55-дюймовая Full HD LG Board может работать как зеркало и мульти-тач экран высокого качества. Она также предоставляет клиентам два дифференцированных приложения на выбор: «Виртуальная примерка» и «Домашняя панель». «Виртуальная примерка» использует сенсорный экран модели и датчики, определяющие дистанцию, для интеллектуального взаимодействия с потребителями и окружающей средой. Посетители магазинов могут создавать собственные изображения в формате 360 градусов для виртуальной «примерки» одежды и аксессуаров, без необходимости посещения примерочных.

Приложение «Домашняя панель» позволяет пользователям отображать широкое разнообразие контента на LG Board, включая фотографии, новости и локальный прогноз погоды. В гостиничных номерах LG Board может служить зеркалом, а также источником полезной туристической и бизнес информации и предложений гостиницы. Коммерческий экран от LG следующего поколения поддерживает даже формат интернет-телефонии.

Прозрачный экран

Прозрачный 47-дюймовый Full HD дисплей от LG - это ультрасовременный продукт, разработанный специально для розничного сектора. На выставке ISE 2014 компания LG продемонстрировала, как этот усовершенствованный прозрачный дисплей может дать новый толчок развития сферы потребительского маркетинга в магазинах. Показывая интерактивную информацию, например, кадры, отражающие образ жизни, инструкции или примеры использования рекламируемых продуктов, экран органично вписывается в окружающее пространство.

Smart TV для гостиниц

Телевизоры для гостиниц от LG предоставляют широкий набор интерактивных возможностей, которые выведут сферу гостиничных услуг на новый уровень, а также сделают пребывание гостей более комфортным. Отличаясь легким управлением и настраиваемым интерфейсом, последние модели телевизоров для гостиниц от LG работают на базе платформы webOS и Pro:Centric Smart решений, обеспечивая максимум впечатлений как гостям, так и сотрудникам гостиниц.

Сочетание webOS и интуитивного пульта управления Magic Remote позволяет гостям легко искать и выбирать лучшие варианты доступных развлечений, узнавать о местных событиях и пользоваться преимуществами специальных предложений. Удобное средство управления Pro:Centric облегчает процесс установки, обеспечивает работу удобных функции контроля, а также позволяет соединять телевизоры LG с серверами для легкого доступа к содержимому раздела «видео по запросу», гостиничной информации и справке о каналах.

Благодаря новым шаблонам интерфейса и коммерческой версии Smart Home платформа LG может быть настроена под нужды каждого клиента. Дополнительно система удаленного доступа (Remote Management System – RMS) позволяет IT-команде гостиницы управлять каждым телевизором из единого центра.

Более того, функция SmartShare позволяет гостям подключать свои личные устройства к телевизорам LG в номере гостиницы через MHL, Miracast или WiDi соединения для вывода дополнительной информации вторым экраном. Последние достижения в области коммерческих телевизоров для гостиничного бизнеса являются не только более удобными, но и безопасными. Функция автоматического удаления истории просмотров (History Auto Delete) гарантирует приватность частной жизни гостей, автоматически удаляя информацию о посещенных страницах и введенных паролях сразу после выключения телевизора.

