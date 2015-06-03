Управление интернетом в условиях роста сетевого суверенитета России обсудят на ENOG 9/RIPE NCC

Опубликовано CompKaz.Ru в Срд, 03/06/2015 - 00:02

Сформирована программа региональной конференции ENOG 9/ RIPE NCC, которая пройдет 9-10 июня в Казани. Ключевой темой мероприятия станет управление интернетом в условиях роста сетевых суверенитетов государств и, в первую очередь, России, активное использование внутренних точек обмена трафиком, а также переход части управления глобальными ресурсами сети к национальными структурам.

Среди посвященных главной теме выступлений: «Локализация контента как способ активизации IT-сообщества» (Федор Смирнов, Российское отделение ISOC), «Открытое программное обеспечение в телекоме» (Евгений Зобницев, Factor Group), «Контроль черного списка» (Дмитрий Белявский, Технический центр Интернет), «Новости управления использованием Интернета» (Максим Буртиков, RIPE NCC).

Вопросам локализации внутристранового трафика будет посвящен доклад Александра Ильина (MSK-IX) «Достижения в области технологий пиринга», а также круглый стол «Многоликий распределенный пиринг и российская экосистема IXP».

Кроме того, на конференции будут обсуждаться вопросы конфиденциальности пользовательских данных в условиях взрывного роста использования Big Data в интернет-рекламе - с докладом «Повестка дня Европы: новости безопасности и конфиденциальности» выступит Маарит Паловирта, ISOC.

Региональная конференция ENOG/RIPE NCC пройдет в России уже в 6-й раз. Организаторами мероприятия выступают RIPE NCC и MSK-IX при поддержке NetNod, Технического центра Интернет и Internet Society.

Информационные партнеры конференции: газета «Компьютерная Казань», журналы «Вестник связи», «Мобильные телекоммуникации», «Информационная безопасность», «ЦОДы.рф», «Системный администратор», «Радиочастотный спектр», «RUбеж», порталы MegaObzor.com, nag.ru, iksmedia.ru, mskit.ru, itsz.ru, nnit.ru, ICT-online.ru, infobez.com, ittube.ru, softweek.ru, softnex.ru, tadviser.ru, iguides.ru, 12news.ru, сотня.ru, telecombloger.ru, в облаке.рф и alldc.ru.

ENOG 9/RIPE NCC пройдет 09-10 июня 2015 года в «Гранд Отеле Казань». Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация на сайте.