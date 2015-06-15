в Казани прошла конференция ENOG 9

Опубликовано CompKaz.Ru в Пнд, 15/06/2015 - 22:55

9-10 июня в Казани прошла региональная конференция ENOG 9 / RIPE NCC (Евро-азиатская группа сетевых операторов). Она проходит в девятый раз и собирает представительную аудиторию международных и региональных экспертов из разных стран мира, представителей операторов связи и сервис-провайдеров. Организаторы конференции – RIPE NCC и MSK-IX, конференция проводилась при поддержке Технического центра Интернет.

Участников конференции приветствовал заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан Тимур Зарипов. Он напомнил, что одним из знаковых событий в сфере интернета в 2014 году стал запуск первого российского регионального домена верхнего уровня .TATAR.

Тимур Зарипов отметил, что Татарстан является признанным лидером по внедрению IT-технологий в РФ, и предложил следующую конференцию ENOG провести в новом городе Иннополис. Открыть этот город приехал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Выступая на открытии форума, генеральный директор MSK-IX Елена Воронина поблагодарила организационный комитет конференции за поддержку идеи MSK-IX о проведении ENOG в Казани. «Это расширило возможности по обмену мнениями между ИТ-профессионалами», - сказала она. «Компания MSK-IX несколько лет назад открыла свой узел в Казани: здесь размещено оборудование для обмена интернет-трафиком, а также для поддержки российских доменов .RU и .РФ. Сегодня здесь также поддерживается и новый домен .TATAR. Для нас этот узел очень важен, мы всегда в большой радостью приезжаем в Казань и встречаемся с нашими партнерами. И я очень надеюсь, что встречи ENOG будут и дальше проходить в различных регионах России».

Второй день региональной конференции ENOG 9 был посвящен обсуждению перспектив развития IXP, изменений в пиринговой политике и локализации трафика. Эти вопросы обсуждались на круглом столе «Многоликий распределенный пиринг и российская экосистема IXP» с участием операторов связи и региональных точек обмена трафиком. Круглый стол провела генеральный директор MSK-IX Елена Воронина.

Участники круглого стола поделились со слушателями своими взглядами на перспективы развития рынка обмена трафиком и рассказали о том, с какими основными вызовами приходится сталкиваться игрокам. Большое внимание было уделено и критериям качества работы с региональными IXP. По мнению Алексея Рогдеева из компании Ростелеком, задача по локализации трафика в регионах является одной из самых важных: «Я считаю, что точки обмена трафиком должны стоять в каждом субъекте федерации. Это помогает улучшить сервис для конечных клиентов и способствует развитию широкополосного доступа». Он так же отметил, что не видит конкуренции между точками обмена трафиком и магистральными операторами.

С ним согласилась и Елена Воронина: «Я считаю, что если региональные операторы будут работать каждый в своей нише, то они найдут точки для сотрудничества и кооперации». Она также предложила участникам подумать о том, в каком направлении они должны развивать свой бизнес небольшие региональные точки обмена трафиком. По мнению Виталия Шешена, представителя RED-IX, основная угроза заключается в том, что сокращается число участников пирингового взаимодействия, и если эта тенденция будет продолжаться, то потребуется полностью изменить бизнес-модель IXP. По его словам, рост доходов возможен только в том случае, если в регионах будут активно развиваться поставщики контента и онлайн-сервисов.

Участники ENOG обсудили и тему современного технического обеспечения пиринга. Так, технический директор MSK-IX Александр Ильин выступил с докладом «Достижения в области технологий пиринга», в котором рассказал о ближайших планах компании. MSK-IX сейчас готовится перейти на новую технологическую платформу, и особое внимание было уделено критериям, по которым эта платформа выбиралась. Александр рассказал, что новая система будет работать по топологии «двойное ядро». Такой подход позволяет повысить надежность работы системы, снизить время отклика и получить преимущество при эксплуатации. Так же он рассказал об эволюции скоростей доступа и перспективных протоколах, на которых строятся современные сети связи.

Заключительное заседание ENOG 9 было посвящено развитиюинтернет-пространства и обеспечению безопасности сети. Участники конференции обсудили промежуточные итоги программы NewgTLD, уязвимости протоколов связи и работа с черными списками адресов сайтов.

Эксперт ТЦИ Дмитрий Белявский рассказал о новом сервисе Технического центра Интернет, предназначенном для участников доменного рынка. Агрегатор черных списков позволяет оперативно получать информацию о попадании в реестры нежелательных ресурсов доменных имен, зарегистрированных в разных доменных зонах. Это позволит оперативно реагировать и информировать владельцев доменов о том, что при заходе на их ресурс клиенты могут получить предупреждение. Сервис предназначен, прежде всего, для регистратур и регистраторов доменов, а в дальнейшем будет предложен и хостинг-провайдерам. Так же Дмитрий рассказал об уязвимостях в современных защищенных протоколах, таких как TLS, SSH и IPSec. По его словам, для того, чтобы обеспечить реальную безопасность, необходимо существенно скорректировать настройки. В будущем статистика по современному состоянию уязвимостей TLS для доменных зон .RU, .РФ и .SU будет доступна на сайте tldstat.com

За последний год количество доменов верхнего уровня увеличилось многократно – таковы результаты работы программы ICANN NewgTLD. И хотя реальное увеличение мирового доменного пространства составило за год 6 миллионов, тема функционирования мирового интернета при значительно увеличении числа доменных имен волнует всех. Промежуточные итоги программы NewgTLD подвел вице-президент ICANN по России, странам СНГ и Восточной Европы Михаил Якушев. По его словам, окончательного делегирования всех доменных имен стоит ожидать к 2016 году. При этом в том случае, если состоится второй и третий этап подачи заявок, то общее количество доменов верхнего уровня к 2020 году может составить до 20 000.

Напомним, что в настоящее время делегировано 575 новых доменов (6 российских, 159 в Европе, 273 в Северной Америке и 93 в странах Азии и Тихого океана). Всего было принято 1930 заявок и делегирование новых доменов продлится до конца 2016 года. Техническую поддержку в ТЦИ получают сегодня четыре новых российских домена - .ДЕТИ, .TATAR, .MOSCOW и .МОСКВА, а также российские домены .RU, .РФ и .SU.

ENOG – одно из крупнейших мероприятий телекоммуникационной отрасли, в котором принимают участие российские и международные компании, работающие на рынке связи, передачи данных, интернет-адресации и облачных услуг. MSK-IX традиционно принимает активное участие в подготовке и проведении конференции ENOG и является ее спонсором и организатором с момента проведения первой конференции в 2011 году.